كرة يد- هتلر: أعد جماهير الزمالك بلقبي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 12:04

كتب : إبراهيم رمضان

أوليفر روي مدرب الزمالك لكرة اليد مع محمد رمضان هتلر

قطع محمد رمضان هتلر لاعب فريق اليد بنادي الزمالك وعدا لجماهير الأبيض عقب التتويج بلقب دوري سوبر المحترفين.

وقال هتلر عقب المباراة: "سعيد بحصول الزمالك على كأس سوبر المحترفين لتعويض الجماهير عن بطولة الكأس".

وشدد " أشكر جماهير الزمالك العظيمة على مساندتهم لنا في كل البطولات ونعدهم بحصد بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية".

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واختتم " أوجه الشكر أيضا إلى مجلس الإدارة وأحمد مرتضى منصور المسؤول عن ألعاب الصالات علي دعمه الدائم لنا".

وتوج الزمالك بلقب سوبر دوري المحترفين إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس في الجولة الأخيرة.

وبطولة سوبر دوري المحترفين هي مسابقة جديدة مستحدثة جديدا من الاتحاد المصري لكرة اليد وسيتحدد من خلالها المتأهلين إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

وتأهل الأهلي رفقة الزمالك وسبورتنج إلى كأس السوبر الذي سيقام بنظام الدورة الثلاثية، بصفته وصيف سوبر الدوري، بعد أن جمع الزمالك بين بطولتي الدوري وسوبر دوري المحترفين.

فيما حصد سبورتنج لقب كأس مصر.

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