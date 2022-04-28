رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

الخميس، 28 أبريل 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عادل كريستيانو رونالدو عدد أهداف سون هيونج مين في المركز الثاني برصيد 17 هدفا في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النجم البرتغالي في تعادل فريقه أمام تشيلسي بهدف لمثله في المباراة المقدمة من الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز. (طالع التفاصيل)

وأصبح رونالدو أول لاعب في سن الـ37 عاما فيما فوق يسجل 17 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولا يزال محمد صلاح يتربع على عرش الترتيب قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 17 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -14 هدفا

هاري كين - توتنام - 12 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 11 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

ميسون ماونت - تشيلسي - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد تشيلسي محمد صلاح
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