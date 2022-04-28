هدفان في دقيقتين.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي في لقاء مثير

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي في المباراة المقدمة من الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "أولد ترافورد".

سجل ماركوس ألونسو هدف البلوز في الدقيقة 60، بينما تعادل كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يستمر تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 55 نقطة من 35 مباراة.

طوفان أزرق

البداية أتت بتسديدة من ميسون ماونت اصطدمت بديوجو دالوت وخرجت من المنطقة في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة العاشرة حاول برونو فيرنانديز برأسية تصدى لها إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

حاول كريستيانو رونالدو لعب مقصية في الدقيقة 13 ولكنها مرت فوق العارضة، بينما سدد نجولو كانتي في الدقيقة 18 بين يدي دافيد دي خيا.

وأهدر كاي هافيرتز ثلاث فرص متتالية، حيث تلقى تمريرة كانتي في الدقيقة 26 وسدد في الشباك من الخارج، ثم تلقى تمريرة أخرى من كانتي في الدقيقة 28 وسدد ولكن تصدى دي خيا.

وأخيرا في الدقيقة 36 أرسل ريس جيمس عرضية إلى هافيرتز الذي حولها بالرأس بين يدي دي خيا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدفان وقائم

افتتح ماركوس ألونسو التسجيل في الدقيقة 60 بعرضية من جيمس وصلت إلى هافيرتز الذي مهدها صوب اللاعب الإسباني ليسددها في الشباك.

الرد أتى سريعا في الدقيقة 62 بكرة أفلتت من كانتي فوصلت إلى نيمانيا ماتيتش الذي أرسل بينية عالية متقنة حولها رونالدو بالرأس إلى شباك البلوز.

وبدأ توماس توخيل مدرب تشيلسي تحركاته في الدقيقة 70 بخروج تيمو فيرنر وكاي هافيرتز ونزول كريستيان بوليسيتش وروميلو لوكاكو.

وكاد ريس جيمس أن يقتنص الفوز في الدقيقة 79 بعد تمريرة رائعة بالكعب من ماونت، حيث ارتطمت تسديدة جيمس بالقائم.

على الناحية الأخرى حل فيل جونز وخوان ماتا بدلا من نيمانيا ماتيتش وماركوس راشفورد في الدقيقة 80، بينما أتى روبن لوفتس تشيك في صفوف تشيلسي بدلا من نجولو كانتي في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يستمر تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 55 نقطة من 35 مباراة.

ويلعب تشيلسي مع إيفرتون في الأول من مايو المقبل، بينما يلعب مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في اليوم التالي.\

اسمه رونالدو.. كريستيانو رونالدو

وصل رونالدو إلى الهدف رقم 101 في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

سجل البرتغالي آخر 5 أهداف لمانشستر يونايتد في الدوري على التوالي.

وبات كريستيانو أول لاعب يبلغ من العمر 37 عاما يسجل 17 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

أيضا عادل رونالدو رقم رقم هيونج مين سون في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا

وأخيرا تمكن صاروخ ماديرا تمكن من التسجيل في شباك تشيلسي بالبريميرليج، بعدما فشل في التسجيل في 11 مباراة لعبها أمامهم بالبطولة.