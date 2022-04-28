مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) تشيلسي.. دي خيا يمنع البلوز
الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمقدمة من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--------
ق 28 كانتي مرة أخرى يبدأ المحاولة ويهدي الكرة إلى هافيرتز الذي يسدد من موقع خطير ولكن دي خيا يتصدى ببراعة
ق 26 كانتي يبدأ مرتدة بانطلاقة وتمريرة إلى كاي هافيرتز الذي يسدد في الشباك من الخارج
ق 18 كانتي يسدد على حدود المنطقة ولكن بين يدي دي خيا
ق 13 رونالدو يحاول بمقصية تمر فوق العارضة
ق 10 رأسية من برونو فيرنانديز يتصدى لها إدوارد ميندي
ق 4 تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بديوجو دالوت
بداية المباراة
نرشح لكم
أثليتك: إلى جانب مانشستر يونايتد.. رانجنيك قد يدرب النمسا تشكيل تشيلسي – فيرنر وماونت وهافيرتز يقودون الهجوم أمام مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يقود الهجوم.. وتغيير وحيد أمام تشيلسي كلوب يكشف دور زوجته ومساعده في تجديد التعاقد مع ليفربول "هناك الكثير لتحبه في هذا المكان".. كلوب مستمر مع ليفربول ذا أثليتك: كلوب جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2026 تقرير: النني ضمن قائمة 6 نجوم لإعادة إحياء جالاتاسراي مواعيد مباريات الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد المصري ومواجهات بالدوري الأوروبي
أخر الأخبار
مباشر الدوري – الزمالك ضد المصري 26 دقيقة | الدوري المصري