مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) تشيلسي.. دي خيا يمنع البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمقدمة من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق 28 كانتي مرة أخرى يبدأ المحاولة ويهدي الكرة إلى هافيرتز الذي يسدد من موقع خطير ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 26 كانتي يبدأ مرتدة بانطلاقة وتمريرة إلى كاي هافيرتز الذي يسدد في الشباك من الخارج

ق 18 كانتي يسدد على حدود المنطقة ولكن بين يدي دي خيا

ق 13 رونالدو يحاول بمقصية تمر فوق العارضة

ق 10 رأسية من برونو فيرنانديز يتصدى لها إدوارد ميندي

ق 4 تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بديوجو دالوت

بداية المباراة