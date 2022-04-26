تشكيل الدوري - هلال ومنسي يقودان هجوم البنك الأهلي.. ورباعي في وسط إيسترن كومباني

أعلن كل من خالد جلال مدرب البنك الأهلي وعلاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني تشكيل فريقهيما الذي سيواجه بعضهما بعد قليل.

ويلعب البنك الأهلي مع إيسترن كومباني على ملعب بيتروسبورت في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويدفع خالد جلال بناصر منسي ومحمد هلال في هجوم البنك الأهلي، بينما يلعب علاء عبد العال برباعي في وسط ملعب إيسترن كومباني.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: إسحاق يعقوبو - محمد دبش - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم

الوسط: محمود سيد - محمد بسيوني - محمد أحمد لعبة

الهجوم: ناصر منسي - محمد هلال

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: الحسيني طه - محمد صالح - خالد مصطفى - أحمد حودة

الوسط: عبد العزيز موسى - محمد الطرابلسي - محمد ناصر مودي - أحمد متعب

الهجوم: فراس عبد الله - أحمد أمين أوفا

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 18 برصيد 10 نقاط.

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