تشكيل الدوري - أحمد علي يقود هجوم المقاولون.. وعبد السلام ونصيب في دفاع الاتحاد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

أعلن كل من محمد عودة مدرب المقاولون العرب وعماد النحاس مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المقاولون مع الاتحاد على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المقاولون مشاركة أحمد علي مهاجم الاتحاد السابق أمام فريقه القديم، بينما يقود هجوم الاتحاد كل من كريستوفر مابولولو وإبراهيم حسن

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري – عبد الرحمن مجدي والشامي يقودان الإسماعيلي ضد إنبي المتسلح بـ إيبوكا قائمة الزمالك – عودة بنشرقي وغياب محمود علاء وعبد الشافي وجمعة ضد المصري تشكيل مانشستر سيتي - ستونز ظهير أيمن وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي

الحارس: أحمد عربي

الدفاع: أمير عابد - أحمد الشيمي - محمود عزت - حسن الشامي

الوسط: محمد مجلي - فاروقا نور الدين - عبد الله ياسين

الهجوم: محمد حمدي زكي - مامادو نياس - أحمد علي

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالآتي

الحارس: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح - محمد عبد السلام - عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور - أحمد عادل ميسي - ساليفو مورو - مروان عطية

الهجوم: كريستوفر مابولولو - إبراهيم حسن

اقرأ أيضا

عبد الرحمن مجدي والشامي يقودان الإسماعيلي ضد إنبي المتسلح بإيبوكا

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
تشكيل الدوري - هلال ومنسي يقودان هجوم البنك الأهلي.. ورباعي في وسط إيسترن كومباني تشكيل الدوري – عبد الرحمن مجدي والشامي يقودان الإسماعيلي ضد إنبي المتسلح بـ إيبوكا قائمة الزمالك – عودة بنشرقي وغياب محمود علاء وعبد الشافي وجمعة ضد المصري نهاية الأزمة.. تحديد موعد مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا لدوري 2005 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل تقرير مراقب مباراة نهضة بركان والمصري مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري خبر في الجول - اتجاه في الأهلي للموافقة على حكام مصريين في المباراتين المقبلتين.. وموقف الأجانب مواعيد مباريات الثلاثاء 26-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - هلال ومنسي يقودان هجوم البنك الأهلي.. ورباعي في وسط إيسترن كومباني 12 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أحمد علي يقود هجوم المقاولون.. وعبد السلام ونصيب في دفاع الاتحاد 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – عبد الرحمن مجدي والشامي يقودان الإسماعيلي ضد إنبي المتسلح بـ إيبوكا 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) ريال مدريد.. جوووووووووول ثااااااان 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – عودة بنشرقي وغياب محمود علاء وعبد الشافي وجمعة ضد المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - ستونز ظهير أيمن وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد ثلاثي الفريق 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي