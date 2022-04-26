تشكيل الدوري - أحمد علي يقود هجوم المقاولون.. وعبد السلام ونصيب في دفاع الاتحاد

أعلن كل من محمد عودة مدرب المقاولون العرب وعماد النحاس مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المقاولون مع الاتحاد على ملعب الأخير في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المقاولون مشاركة أحمد علي مهاجم الاتحاد السابق أمام فريقه القديم، بينما يقود هجوم الاتحاد كل من كريستوفر مابولولو وإبراهيم حسن

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي

الحارس: أحمد عربي

الدفاع: أمير عابد - أحمد الشيمي - محمود عزت - حسن الشامي

الوسط: محمد مجلي - فاروقا نور الدين - عبد الله ياسين

الهجوم: محمد حمدي زكي - مامادو نياس - أحمد علي

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالآتي

الحارس: محمد عبد المنصف

الدفاع: هشام صلاح - محمد عبد السلام - عبد الله نصيب - صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور - أحمد عادل ميسي - ساليفو مورو - مروان عطية

الهجوم: كريستوفر مابولولو - إبراهيم حسن

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