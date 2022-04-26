ذا صن: مستعينا بـ تيفيز.. كارديف يطالب نانت بـ 80 مليون إسترليني بسبب سالا

يسعى نادي كارديف سيتي الإنجليزي للحصول على تعويض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني من نادي نانت الفرنسي بعد زعمه أن وفاة الأرجنتيني إيمليانو سالا أدت إلى هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي.

وكان مقررا أن ينضم سالا لصفوف كارديف سيتي في يناير 2019 لكنه توفي في حادث تحطم طائرة عقب إتمام الصفقة.

وهبط كارديف بنهاية موسم 2018-2019 إلى الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بفارق نقطتين عن برايتون.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن الفريق الإنجليزي يعتقد أنهم فقدوا هذا المبلغ في حقوق البث التلفزيوني والإعلان والرعاية بعد هبوطهم، إذ رأى نيل وارنوك المدير الفني السابق للفريق أن أهداف سالا كانت لتساعد النادي في البقاء ضمن أندية البريميرليج.

واستخدم كارديف قضية كارلوس تيفيز عام 2007 كمثال لموقف النادي الحالي.

في ذلك الوقت، حُكم على وست هام بخرق قواعد ملكية لاعب الطرف الثالث عند توقيع تيفيز وزميله خافيير ماسكيرانو.

وسجل تيفيز سبعة أهداف في النصف الثاني من موسم 2006-07 ليبقي وست هام في الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد يونايتد.

أراد شيفيلد يونايتد أن تُخصم نقاطا من وست هام، الأمر الذي كان سيُبقى الفريق في دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وانتهى الأمر بتعويض النادي بـ 26.5 مليون جنيه إسترليني.

وأقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 2019 بدفع نادي كارديف سيتي الويلزي مبلغا قدره 6 ملايين يورو (5.3 ملايين جنيه إسترليني) لنانت الفرنسي وهو جزء من القيمة المتفق عليها في صفقة انتقال اللاعب إيمليانو سالا. (طالع التفاصيل)