كيليني يعلن موعد نهاية مسيرته الدولية مع إيطاليا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 10:47

كتب : محمود حمدي

بوكايو ساكا - جيورجيو كيلليني - إيطاليا ضد إنجلترا

أسدل جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الستار على مسيرته الطويلة مع المنتخب الإيطالي وحدد موعد اعتزاله اللعب الدولي.

وقاد صاحب 37 عاما المنتخب الإيطالي للفوز بلقب النسخة الأخيرة من كأس أوروبا على حساب نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي الشهير.

وقال كيليني في تصريحات لـ DAZN: "أود أن أقول وداعا للأزوري مع ذكرى جميلة ستكون مباراة الأرجنتين في يونيو آخر مباراة لي مع إيطاليا".

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وأضاف "سأودع المنتخب الوطني في ويمبلي حيث عشت قمة مسيرتي بالفوز بلقب يورو 2020".

وخاض اللاعب الذي انضم للمنتخب الإيطالي لأول مرة عام 2004، 116 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويلتقي منتخبا إيطاليا والأرجنتين في الأول من يونيو المقبل مباراة "النهائي" والتي تقام بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية. (طالع التفاصيل)

وعن مستقبله مع يوفنتوس قال كيليني: "علاقة حبي مع يوفنتوس لا تنتهي ولن تنتهي أبدا، بالطبع من الآن وحتى نهاية الموسم يجب أن أقوم بتقييم كل شيء والتحدث مع عائلتي حول الأفضل".

وتابع "دعونا نصل إلى المركز الرابع أولا ونفوز بكأس إيطاليا، ثم أجلس مع عائلتي والنادي لمعرفة الأفضل للجميع".

وفاز يوفنتوس على ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء ليحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى اقتراب كيليني من الرحيل عن صفوف يوفنتوس رغم استمرار تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل وأن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب له.

جورجيو كيليني إيطاليا يوفنتوس
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