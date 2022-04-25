كلوب: الفضل يعود لـ صلاح وروبرتسون في إيجاد طريقة لهز شباك إيفرتون

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي محمد صلاح وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وأرجع لهم الفضل في إيجاد طريقة لهز شباك إيفرتون.

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين دون رد، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قد لا يكون صلاح وأوريجي ينظران إلى المشهد ككل، لكنهما مررا الكرة بينهما، ثم مررها صلاح إلى القائم البعيد، ليظهر روبرتسون ويضعها برأسه في المرمى".

وأضاف "أنت بحاجة إلى هذه اللحظات، الفضل كله يعود لهم لأنهم وجدوا طريقة لهز شباك إيفرتون المتكتل دفاعيا".

افتتح روبرتسون التسجيل في الدقيقة 62، ثم جاءت رصاصة الرحمة قبل خمس دقائق على النهاية بعد ركلة خلفية مزدوجة من لويس دياز تابعها أوريجي برأسه إلى الشباك، الهدف هو السادس للبلجيكي في ثماني مباريات لعبها أمام إيفرتون.

وعلق كلوب على ذلك قائلا "أوريجي أسطورة داخل وخارج الملعب. إنه لاعب كرة قدم رائع، بالنسبة لي إنه مهاجم من الطراز العالمي".

وأكمل "عندما تراه يفعل مثل هذه الأشياء في التدريبات ثم لا يكون في التشكيل بسبب جودة اللاعبين الآخرين، فهذا صعب حقا".

وأتم "الجميع يحب ديفوك وهم محقون في ذلك. لقد كان حاسما مرة أخرى وأنا سعيد جدا من أجله".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل خمس جولات على نهاية الدوري.

وعلى الجانب الآخر، تراجع إيفرتون للمركز الـ18 في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.