ديربي الميرسيسايد - ليفربول يضيق الخناق على سيتي ويرسل إيفرتون لمناطق الهبوط

واصل ليفربول تضيق الخناق على مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين دون رد.

المباراة جاءت هدائة في الشوط الأول من ناحية الفرص وساخنة بين اللاعبين في الملعب بأكثر من مشادة مع تدخلات قوية.

وفي الشوط الثاني، تدخل يورجن كلوب بعد ربع ساعة بدخول لويس دياز وديفوك أوريجي في مكان نابي كيتا وساديو ماني.

دقيقتان بعد ذلك وجاء الحل من أندرو روبيرتسون الذي استغل كرة عرضية من محمد صلاح وأودعها برأسه إلى الشباك.

رد لامبارد بدخول ديلي آلي ثم سالمون روندون في مكان آلان وديميراي جراي.

وجاءت رصاصة الرحمة قبل خمس دقائق على النهاية بعد ركلة خلفية مزدوجة من لويس دياز تابعها أوريجي برأسه إلى الشباك.

الهدف هو السادس لأوريجي في ثماني مباريات لعبها أمام إيفرتون.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل خمس جولات على نهاية الدوري.

وعلى الجانب الآخر، تراجع إيفرتون للمركز الـ18 في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.