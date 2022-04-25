النني: إذا قال أرسنال إنه يريدني سأبقى حتى لو لم ألعب

تحدث محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي عن استعداده لتوقيع عقد جديد مع أرسنال حتى لو لم يملك ضمانات باللعب كأساسي.

وقال النني في تصريحات نشرتها صحيفة إندبندنت الإنجليزية ردا على سؤاله عما إذا كان سيظل سعيدا بالبقاء حتى لو لم يشارك: "بالتأكيد".

وأضاف "دائما ما أحب التحدي وتقديم 100% طوال الوقت".

وأوضح "أنا لا أقرر من يلعب، ولكني أواصل العمل في التدريبات لإظهار جودتي وجعل المدرب يشركني".

وتابع النني "إذا لم ألعب أواصل العمل حتى تأتيني فرصتي".

واختتم "إذا قال أرسنال إنه يريدني، فأنا لا أفكر في الرحيل. إنها عائلتي منذ 6 سنوات. أحب هذا النادي".

وينتهي عقد النني بنهاية الموسم الحالي، ولم يكن هناك حديث عن التجديد في الوقت الحالي.

وعاد الأمر إلى الواجهة بقوة بعد تألق النني -29 عاما- في انتصارين هامين للغاية أمام تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.

يذكر أن النني غادر أرسنال على سبيل الإعارة في موسم 2019-2020 إلى بشكتاش التركي، مما جعل الدوري التركي وجهة محتملة لخروجه من لندن.