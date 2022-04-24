روبيرتسون: الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد.. إيفرتون يحتاج للقتال

يرى أندي روبيرتسون لاعب ليفربول، أن الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد حال هبوط الغريم إيفرتون.

ليفربول صعّب من موقف غريمه وجاره إيفرتون، وانتصر عليه بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وصرّح روبيرتسون بعد المباراة لـ بي بي سي: "الدربي مباراة كبيرة، خصوصًا بالنسبة للجماهير التي تنتظرها دائمًا".

وأوضح: "الجماهير ستفتقد الدربي أكثر. أنا شخص يؤمن أنه في موسم مكون من 38 مباراة ستحصل على ما تستحق، دعونا نرى".

وأشار: "إيفرتون في منافسة رهيبة، بيرنلي فاز اليوم، وعليهم القتال".

وأتم: "إيفرتون يحتاج للفوز بالمباريات حتى يبقى في الدوري. لو فعلوا ذلك، فسنتطلع لمزيد من الدربيات. ولو لم ينجحوا فإنهم سيضطرون إلى التعامل مع الأمر أكثر مننا وسيحتاجون إلى رد فعل للعودة".

وسجّل روبيرتسون هدف ليفربول الأول في الانتصار على إيفرتون الذي رفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز 18، بفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب أقرب مراكز البقاء.

ويواجه إيفرتون خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وسجل روبيرتسون هدفه الثاني هذا الموسم بعد أن صنع 15 هدفًا في مختلف المسابقات.

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