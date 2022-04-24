روبيرتسون: الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد.. إيفرتون يحتاج للقتال

الأحد، 24 أبريل 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

روبيرتسون يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام إيفرتون

يرى أندي روبيرتسون لاعب ليفربول، أن الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد حال هبوط الغريم إيفرتون.

ليفربول صعّب من موقف غريمه وجاره إيفرتون، وانتصر عليه بهدفين دون رد في ملعب أنفيلد بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وصرّح روبيرتسون بعد المباراة لـ بي بي سي: "الدربي مباراة كبيرة، خصوصًا بالنسبة للجماهير التي تنتظرها دائمًا".

وأوضح: "الجماهير ستفتقد الدربي أكثر. أنا شخص يؤمن أنه في موسم مكون من 38 مباراة ستحصل على ما تستحق، دعونا نرى".

وأشار: "إيفرتون في منافسة رهيبة، بيرنلي فاز اليوم، وعليهم القتال".

وأتم: "إيفرتون يحتاج للفوز بالمباريات حتى يبقى في الدوري. لو فعلوا ذلك، فسنتطلع لمزيد من الدربيات. ولو لم ينجحوا فإنهم سيضطرون إلى التعامل مع الأمر أكثر مننا وسيحتاجون إلى رد فعل للعودة".

وسجّل روبيرتسون هدف ليفربول الأول في الانتصار على إيفرتون الذي رفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز 18، بفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب أقرب مراكز البقاء.

ويواجه إيفرتون خطر الهبوط للقسم الثاني لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وسجل روبيرتسون هدفه الثاني هذا الموسم بعد أن صنع 15 هدفًا في مختلف المسابقات.

روبيرتسون ليفربول إيفرتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
توخيل: روديجر سيرحل عن تشيلسي كلوب: إيفرتون لعب بـ9 مدافعين خلف الكرة صلاح يحافظ على الصدارة - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 صناعة هدف وصدارة جديدة في الأرقام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون ديربي الميرسيسايد - ليفربول يضيق الخناق على سيتي ويرسل إيفرتون لمناطق الهبوط انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. الريدز يواصل مطاردة سيتي تشيلسي يؤمن المركز الثالث بفوز قاتل على وست هام تشكيل ليفربول - جوتا يجاور صلاح وماني في الهجوم أمام إيفرتون
أخر الأخبار
مصدر مقرب من كهربا يوضح لـ في الجول حقيقة رحيله عن هاتاي 3 دقيقة | المحترفون
أحمد دياب لـ في الجول: من الصعب تلبية طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا 8 دقيقة | الدوري المصري
روبيرتسون: الجماهير قد تفتقد دربي المرسيسايد.. إيفرتون يحتاج للقتال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعقيبا على الفيديو المسرب.. رئيس المريخ لـ في الجول: أعتذر لـ الخطيب.. سنحول النائب للتحقيق 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بمشاركة مصطفى وريان.. جالاتا سراي يفوز على ألتاي ويصعب موقفه في البقاء 53 دقيقة | المحترفون
مباشر المباراة الثانية في نصف نهائي دوري السلة - الجزيرة (35) - (49) الأهلي ساعة | رياضات أخرى
تقارير: إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان تمت ساعة | الدوري الفرنسي
وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل