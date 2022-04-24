مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) إيفرتون.. رصاصة الرحمة من أوريجي
الأحد، 24 أبريل 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يمكنك متابعة المباراة من هنا.
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ق84: أوريجي يضيف الهدف الثاني برأسية بعد متابعة لركلة خلفية مزودجة من لويس دياز
ق62: روبيرتسون يتقدم برأسية بعد عرضية محمد صلاح
ق60: دخول أوريجي ودياز وخروج ماني وكيتا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: مشادة بين اللاعبني بعد تدخل قوي من دوكوريه على فابينيو
ق38: صلاح يتوغل ويسدد من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة
ق32: دوكوريه يسدد بجوار القائم
ق23: إنذار على جوردون بداعي التمثيل والمطالبة بضربة جزاء
بداية المباراة
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