جيسوس: لست أجويرو لكني أحاول مساعدة مانشستر سيتي

شدد جابريل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي على أنه يرفض مقارنته بمهاجم فذ مثل سيرجيو أجويرو.

وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بخمسة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز سجل منها خيسوس أربعة أهداف.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة إندبيندينت: "لقد قلت من قبل، أنا لست سيرجيو أجويرو ولكني أعرف أنني أستطيع مساعدة فريقي".

وأضاف "أجويرو أسطورة، وهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، لكني أحاول المساعدة أيضا".

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ويتقدم سيتي بفارق أربع نقاط عن ليفربول في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، لكن فريق يورجن كلوب يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عندما يواجه إيفرتون في ملعب أنفيلد يوم الأحد.

فيما يلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول بفياريال يوم الأربعاء في ذهاب نصف النهائي الآخر.