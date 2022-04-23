رانجنيك يفسر سبب ترك رونالدو ركلة الجزاء الضائعة لـ برونو فيرنانديز

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن خسارة فريقه أمام أرسنال 3-1، وسر تخلي كريستيانو رونالدو عن ركلة الجزاء لصالح برونو فيرنانديز.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء أثناء تقدم أرسنال 2-1، كان بإمكانها أن تمنحه التعادل لو تم تسجيلها، ولكن رونالدو تركها لمواطنه برونو فيرنانديز الذي أهدرها.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "تحدثت معه بعد المباراة سألته. قال لي إنه شعر بأنه لم يكن يجب أن يسدد الركلة".

وأضاف "لهذا قال إنه من الأفضل أن يسددها برونو".

وعن المباراة قال المدرب الألماني: "أعتقد أننا أظهرنا ردة فعل جيدة، وقدمنا عرضا أفضل بالمقارنة مع مباراة ليفربول".

وأوضح "ولكننا منحنا الخصم هدفا سهلا، ومبكرا للغاية أيضا".

وتابع رانجنيك "الطريقة التي دافعنا بها في تلك اللحظة كانت سيئة، فقد كان لدينا فرصتين أو ثلاث لتشتيت الكرة".

وسجل رونالدو ركلتي جزاء أمام أرسنال ونورويتش في الموسم الحالي، ولكنه أهدر آخر ركلة سددها أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل رونالدو هدفا في المباراة تم إلغاؤه بداعي التسلل، بينما ارتطمت تسديدة ديوجو دالوت بالعارضة.

وتلقى مانشستر يونايتد 7 أهداف في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام ليفربول برباعية دون رد في المباراة السابقة.

وتنتهي ولاية رانجنيك بنهاية الموسم الحالي، على أن يتسلم الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس المهمة اعتبارا من بداية الموسم القادم.