شارك في جميع الأهداف.. جيسوس ينفجر ويقود مانشستر سيتي لسحق واتفورد بخماسية

سحق مانشستر سيتي ضيفه واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الإنجليزي.

سجل لمانشستر سيتي جابرييل جيسوس "4 أهداف" في الدقائق 4 و23 و49 و53، كما صنع هدف رودري في الدقيقة 34، بينما سجل حسن كامارا هدف واتفورد الوحيد في الدقيقة 28.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي يلاقي إيفرتون غدا في الجولة ذاتها.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر، ليتأزم موقفه ويقترب أكثر من الهبوط.

بداية نارية

سجل مانشستر سيتي أول أهدافه في الدقيقة الرابعة بعد عرضية أرضية من أوليكساندر زينشنكو وصلت إلى جابرييل جيسوس ليودعها الشباك بلمسة سهلة.

وفي الدقيقة 12 كاد واتفورد أن يتعادل بانفراد المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس، إلا أن الأخير تباطأ حتى لحق به زينشنكو وأبعد الكرة.

واصل مانشستر سيتي سيطرته على مقاليد المباراة بالهدف الثاني عن طريق جيسوس مجددا، هذه المرة بالرأس بعد عرضية من كيفن دي بروين.

انتفاضة مجهضة

عاد واتفورد إلى أجواء المباراة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 28، بواسطة حسن كامارا بعد تمريرة حاسمة من دينيس.

ولكن الرد من مانشستر سيتي أتى حاسما في الدقيقة 34، حيث أرسل جابرييل جيسوس كرة عالية صوب رودري الذي هيأها ثم سدد قذيفة في شباك واتفورد.

فرض متصدر الدوري الإنجليزي سيطرته الكاملة على المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدما 3-1.

انتهت اللعبة

في الثواني الأولى من الشوط الثاني ارتكب الحارس بن فوستر خطأ ضد جيسوس داخل المنطقة منحه ركلة جزاء.

وبعد مراجعتها بتقنية الفيديو تم التأكد من صحتها، ليسددها جيسوس في الشباك في الدقيقة 49 بعد أن ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس.

وسريعا في الدقيقة 53 أكمل جيسوس رباعيته بتبادل رائع للكرة مع دي بروين وضعه في النهاية أمام المرمى ليسجل الخامس.

بدأ بيب جوارديولا بإراحة عناصره بعد أن أطمأن، حيث سحب كيفن دي بروين في الدقيقة 56 وأشرك إلكاي جوندوجان بدلا منه، ثم ناثان أكي بدلا من أيميريك لابورت في الدقيقة 63، وأخيرا رياض محرز بدلا من رودري في الدقيقة 71.

وبات جابرييل جيسوس أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والأول منذ هيونج مين سون نجم توتنام ضد ساوثامبتون في سبتمبر 2020.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي يلاقي إيفرتون غدا في الجولة ذاتها.

على الناحية الأخرى تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر، ليتأزم موقفه ويقترب أكثر من الهبوط.

في الجولة ذاتها تعادل ليستر سيتي سلبيا مع أستون فيلا، بينما تغلب نيوكاسل يونايتد على نورويتش بثلاثية دون رد سجلها جولينتون "هدفين" وبرونو جيماريش.