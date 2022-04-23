ياسر إبراهيم: هكذا تغلبنا على صوت جمهور الرجاء في الملعب

السبت، 23 أبريل 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

كيف تغلب لاعبو الأهلي على صوت جمهور الرجاء في مركب محمد الخامس ليوجهوا بعضهم البعض في الملعب؟ ياسر إبراهيم لاعب المارد الأحمر يجيب.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي صباح اليوم السبت مع الرجاء في مركب محمد الخامس في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بفضل التفوق في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث ياسر إبراهيم لصفحة الأهلي الرسمية عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "أبارك لجماهير الأهلي الداعم لنا دائما على التأهل والإدارة واللاعبين، كنا نريد الفوز اليوم ولكن التوفيق لم يحالفنا وأتمنى التأهل للنهائي وتحقيق اللقب".

وواصل "كان في أيدينا الفوز واستحوذنا على الكرة ولم نشعر بالخوف والكل رأى كيف ظهرنا اليوم أمام كل ذلك الجمهور وهؤلاه هم لاعبي الأهلي الذين يستطيعون بالتأهل في أصعب اللحظات واستطعنا إسعاد الجمهور".

وشدد مدافع الأهلي "الحضور مبكرا للمغرب ساعدنا على الدخول في أجواء اللقاء ودائما الإدارة تريد أن تجعلنا نشعر بالراحة".

وعن كيف تغلب الأهلي على صوت الجمهور قال: "كنا نقول لأنفسنا لن نستمع لبعضنا جيدا بسبب صوت الجمهور فيجب أن ننظر لبعضنا بشكل مستمر هل نتمركز جيدا أم نصحح خطأ والكل قام بذلك بشكل جيد ولو التوفيق كان حليفنا لكنا فزنا".

وأتم ياسر إبراهيم حديثه "أبارك لجماهير الأهلي على التأهل لنصف النهائي وأوعدكم بقتالنا للظفر باللقب الثالث على التوالي".

وضرب الأهلي موعدا بذلك في نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي تغلب على الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي.

الأهلي ياسر إبراهيم الرجاء
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