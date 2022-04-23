موسيماني: أثبتنا قدرتنا على خوض لقاءات الأبطال.. وكنا الأفضل ذهابا وإيابا

يرى بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، بأن فريقه كان الأفضل على مدار المباراتين أمام الرجاء.

وفاز الأهلي على الرجاء البيضاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي للعام الثالث على التوالي.

وقال موسيماني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة. احترمنا الرجاء جدا، وكنا الأفضل على مدار المباراتين".

وأضاف "أهدرنا ركلة جزاء في القاهرة وأخرى في الدار البيضاء، فلا جدال على أفضليتنا".

المدرب الجنوب إفريقي أتبع "حتى اللحظة الأخيرة كنا الأفضل وقريبين من الفوز لولا فرصة محمد شريف المهدرة. نحتاج لتحسين اللمسة الأخيرة، ورغم ذلك واثقون من قدراتنا على المضي قدما".

وأتم "أثبتنا اليوم أننا نعرف كيف نلعب مباريات دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع موعد المباراتين)