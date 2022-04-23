موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين

للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، تأهل الأهلي من الدار البيضاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقصى الترجي من ربع النهائي هو الآخر.

وفاز الأهلي على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتين الذهاب والإياب، فيما فاز وفاق سطيف على الترجي بهدف.

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

في نصف النهائي الآخر، سيلعب المتأهل عن مباراة شباب بلوزداد والوداد، مع المتأهل بين بترو أتليتكو، وماميلودي صنداونز.

يذكر أن الأهلي يملك 10 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، وهو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين منها.