أرتيتا: النني لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. ومنعته من الرحيل

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بلاعب الوسط محمد النني مؤكدا أنه أحد أهم عناصر الفريق خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وقدم النني أداء رائعا في الفوز العريض على تشيلسي 4-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا: "النني بالنسبة لي أحد أهم اللاعبين في الفريق، إنه شخص استثنائي ولاعب كرة قدم رائع لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".

وبسؤاله حول ما أثير حول رحيل النني عن أرسنال في شهر يناير الماضي قال: "كان الأكثر منه في الصيف عن يناير، وأعتقد أنه تفهم الموقف وأنه بالقائمة الحالية كان من الصعب أن أترك لاعبا آخر يرحل".

وواصل "هذا توازن صعب لأنه في النهاية يمر اللاعبون بفترات في مسيرتهم حيث يرغبون في مد مسيرتهم، لكن في الوقت ذاته اعتقدت أنه سيكون هاما للفريق في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي".

وأكمل "سنحظى بحديث في نهاية الموسم الجاري، لكنني سعيد بما يقدمه وهذا كل ما يمكنني قوله".

وعن إيدي نكيتياه، أضاف "هذا ما يفعله طوال الوقت، ليس لديه فقط العدد من الدقائق اللازم لإظهار ما يتقنه".

وتابع مدافعا عن التقدم الذي يحرزه الفريق "ليس لدينا أفضل 5 لاعبين في العالم لإخفاء مشاكل الفريق لكن جميعا لدينا نفس الهدف".

وتطرق أرتيتا للحديث عن تعيين إريك تين هاج مدربا لليونايتد "الأحداث الجديدة لا تغير شيئا بالنسبة لي، لكن بالنسبة لهم لا أعرف".

وأتم تصريحاته بالحديث عن كريستيانو رونالدو "لا يحق لي الحديث عن الموقف، لم أعايشه من قبل لكن ما حدث من جماهير ليفربول كان رائعا وأتمنى أن نراه دائما".

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وتتنافس فرق توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد على مقعد مؤهل لـ دوري أبطال أوروبا قبل 6 جولات من ختام المسابقة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 57 نقطة متساويا مع توتنام صاحب المركز الرابع بالنقاط ذاتها والمدفعجية لديهم مباراة مؤجلة.