الدوري الإنجليزي - بيرنلي يشعل صراع الهبوط بالفوز على ساوثامبتون

أشعل بيرنلي صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي بالفوز على ساوثامبتون في لقاء مؤجل من الجولة 30.

فوز هو الخامس الموسم الجاري لبيرنلي والثاني في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يحقق الفريق انتصارين متتاليين على أرضه في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

في المقابل خسر ساوثامبتون 5 مباريات ضمن آخر 7 في الدوري الإنجليزي، رغم أن الفريق ذاته خسر مرة واحدة في المباريات العشر السابقة.

فوز بيرنلي على ملعبه تيرف مور رفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر من 32 مباراة بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون في المركز السابع عشر -مراكز الأمان- برصيد 29 نقطة من 31 مباراة.

وتعد تلك المباراة الأولى لبيرنلي عقب رحيله مدربه شون ديتش، وتعيين مايك جاسكون مدرب فريق تحت 23 بشكل مؤقت.

سجل ثنائية بيرنلي كل من كونور روبرتس في الدقيقة 12 ثم ناثان كولينز في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني سجل جاك كورك هدفا ألغي عقب العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

المباراة عرفت التوقف لمدة دقيقة حتى يتمكن لاعبا ساوثهامبتون محمد اليونسي ويان فاليري من الإفطار.

المباراة أيضا شهدت مشاركة جيمس وارد براوس لاعب ساوثامابتون للمباراة رقم 300 في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف بيرنلي في الجولة 34 ولفرهامبتون، في المقابل سيحل إيفرتون ضيفا على ليفربول في دربي ميرسياسيد.