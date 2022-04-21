هل يكون المنقذ؟ إريك تين هاج مدربا لـ مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عن تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا للفريق، خلفا للألماني رالف رانجنيك بداية من الموسم المقبل.

ويتولى تين هاج صاحب الـ 52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

وقال جون مورتو مدير كرة القدم في النادي: "في الأربع سنوات الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين إثارة للاهتمام والنجاح في أوروبا، وعُرف باللعب الجماعي الهجومي والجذاب".

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester. 🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

وشدد "نحن سعداء برؤيته طويلة الأمد لإعادة مانشستر يونايتد للمستوى الذي نريد التنافس فيه، ورغبته الشديدة وتصميمه على ذلك".

أما تين هاج فقال: "إنه شرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد. أنا متحمس جدا للتجربة. أعرف تاريخ هذا النادي وجماس الجماهير. أنا مصمم لتطوير فريق قادر على منحهم النجاح الذين يستحقونه".

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وتعول إدارة يونايتد على الهولندي لإعادة النادي لسابق عهده، والذي جدليا افتقده منذ رحيل السير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق في 2013.

فمع تعاقب مدربين مثل ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير ورانجنيك، لم يحقق النادي سوى لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لكأس الرابطة، ولقب للدوري الأوروبي.

وغاب البطل التاريخي للدوري الإنجليزي عن قمته منذ عام 2013، فهل يملك تين هاج الحل؟