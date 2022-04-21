بيكيه يشكو من التحكيم في محادثة مسربة مع رئيس الاتحاد الإسباني

الخميس، 21 أبريل 2022 - 10:58

كتب : دعاء نائل

سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه

تتواصل التسريبات بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

وكانت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، نشرت تسريبات قبل أيام تورط بيكيه وروبياليس في قضية فساد مالي بشأن بطولة كأس السوبر التي أقيمت في السعودية.

ودارت التسريبات الجديدة حول شكوى بيكيه من التحكيم الذي حدث في المباراة التي جمعت بين برشلونة وريال سوسيداد خلال موسم 2019-20.

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وجاءت التسريبات بصوت بيكيه متحدثا مع روبياليس كالآتي:

سخيف، لقد أخطأوا اليوم، لم يستشيروا حكم الفيديو المساعد [فار] وكان هناك ركلة جزاء واضحة جدا، أولئك الذين يستخدمون تقنية حكم الفيديو المساعد لم يعترضوا أيضا، كان ينبغي عليهم تحذير الحكم، الأمر كان واضحا.

ماذا حدث في تلك المباراة؟

أقيم اللقاء في الـ14 من ديسمبر عام 2019 وانتهت حينها بالتعادل 2-2، قبل أربعة أيام من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت صحيفة "El Confidencial" ذكرت أن التسريب الصوتي لروبياليس يعود ليوم 15 سبتمبر 2019، أي بعد يوم واحد من تلك المباراة.

في النهاية، توج ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني ذاك الموسم بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف.

جيرارد بيكيه الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد
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