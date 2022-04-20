الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

بعد أيام من التكهنات أصبح الآن الأمر مجرد ساعات قليلة ويعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الهولندي إريك تين هاج من أياكس.

وحسبما ذكر الصحفي جيمس داكر بصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن يونايتد قد يعلن رسميا عن تعاقده مع تين هاج صباح غد الخميس.

وأوضح جيمس داكر أنه لو تأخر الإعلان فإنه وفقا لبعض المصادر الهولندية فإنه قد يتم الكشف عن الصفقة يوم الإثنين المقبل حتى يكون للأمر أي تأثير على مباراة أياكس المقبلة في الدوري الهولندي التي ستقام السبت المقبل.

أخبار متعلقة
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في باريس مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد

فيما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأنه تم إبلاغ لاعبي يونايتد بأن تيج هاج هو المدرب القادم للفريق.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي بعد مواجهة أرسنال التي ستقام في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق أن تين هاج اتفق مع يونايتد على توقيع عقدا يمتد لأربع سنوات.

تين هاج مانشستر يونايتد أياكس
نرشح لكم
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني اعتذار من مانشستر يونايتد بعد تصرفات جماهيره قبل لقاء ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2) - (4) أرسنال.. لندن حمراء رفض طلب ليفربول بتأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (3)-(0) برايتون.. السماوي يتصدر تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون
أخر الأخبار
ليلة بيرلو الأهرامات.. ماذا قدم النني في مباراة مميزة ضد تشيلسي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إيطاليا - دربي في النهائي.. يوفنتوس يتفوق على فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
خطوة على اللقب.. باريس يفوز بثلاثية أمام أنجيه 26 دقيقة | الدوري الفرنسي
بأهداف الثلاثي الأعسر.. سيتي يفوز ويستعيد الصدارة بمساعدة أقدام برايتون 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مازال هناك ذخيرة في المدافع.. أرسنال يدمر تشيلسي برباعية بتألق النني 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022