الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج

بعد أيام من التكهنات أصبح الآن الأمر مجرد ساعات قليلة ويعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الهولندي إريك تين هاج من أياكس.

وحسبما ذكر الصحفي جيمس داكر بصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن يونايتد قد يعلن رسميا عن تعاقده مع تين هاج صباح غد الخميس.

وأوضح جيمس داكر أنه لو تأخر الإعلان فإنه وفقا لبعض المصادر الهولندية فإنه قد يتم الكشف عن الصفقة يوم الإثنين المقبل حتى يكون للأمر أي تأثير على مباراة أياكس المقبلة في الدوري الهولندي التي ستقام السبت المقبل.

فيما ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأنه تم إبلاغ لاعبي يونايتد بأن تيج هاج هو المدرب القادم للفريق.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي بعد مواجهة أرسنال التي ستقام في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق أن تين هاج اتفق مع يونايتد على توقيع عقدا يمتد لأربع سنوات.