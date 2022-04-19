مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

أعلن الألماني رالف رانجنيك تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 للدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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ويغيب رونالدو عن تشكيل مانشستر يونايتد بعد وفاة أحد توأميه أثناء ولادته أمس الاثنين.

ويغيب الخماسي فريد وسكوت مكتومناي ورافائيل فاران ولوك شاو وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

ويتواجد الثنائي أليكس تيليس وجادون سانشو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيل جونز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا

طالع تشكيل ليفربول من هنا

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