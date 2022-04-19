تشكيل الدوري الإنجليزي - ليفربول بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

فريق ليفربول في ملعب ويمبلي

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 للدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

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ويتواجد ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

طالع تشكيل مانشستر يونايتد من هنا

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