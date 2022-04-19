تشكيل الدوري الإنجليزي - ليفربول بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد

مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2) - (0) مانشستر يونايتد.. جووووووووول صلاح

مفاجآت في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول

جوارديولا يوضح موقف لاعبيه من لقاء برايتون ويؤكد: لا أفكر في ريال مدريد الآن

جوارديولا يرفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن هالاند

جوارديولا: أنا بحاجة إلى عودة كل المصابين لمواجهة هذا الجدول المزدحم

ماذا فعل صلاح أمام مانشستر يونايتد من قبل

غياب رونالدو عن لقاء ليفربول لأسباب عائلية

قائد يونايتد: لن نواجه ليفربول من أجل إيقاف طموحه في التتويج بالرباعية