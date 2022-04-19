جوارديولا يوضح موقف لاعبيه من لقاء برايتون ويؤكد: لا أفكر في ريال مدريد الآن

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف لاعبيه المصابين من لقاء برايتون، وشدد على أنه لا يفكر في مواجهة ريال مدريد الآن.

سيتي سيستضيف برايتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 30 بالدوري الإنجليزي ثم يستقبل واتفورد يوم السبت في الجولة 34، قبل ملاقاة ريال مدريد على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: كايل ووكر سيغيب عن لقاء برايتون، لا أعرف مدة غيابه، سنرى في الأيام المقبلة مدى جاهزيته للمباريات المقبلة".

وأضاف "روبن دياش يتدرب جيدا، ولكنه كان بعيدا عن الملاعب لمدة 7 أسابيع، عندما تتعافى تحتاج إلى الدخول في إيقاع المباريات، نحن أكثر من سعداء بعودته".

وعن الخصم، أوضح "برايتون لا يحتاج للفوز على أرسنال وتوتنام لنعرف مدى جودة هذا الفريق".

كما تحدث بيب عن المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الثلاثاء قائلا "سأشاهدها في المنزل، وأريد أن أعرف النتيجة، وبالطبع أحب أن يحصل اليونايتد على أي نقاط من المباراة".

وأكمل "نتصدر جدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وكل مباراة مقبلة بمثابة نهائي، سنستمر في القتال حتى النهاية".

وأكد جوارديولا أن ضيق الوقت يجعله لا يفكر في خصمه المقبل في نصف نهائي دوري الأبطال، ريال مدريد.

وأشار "لقد شاهدت مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية، لكن ليس لدي وقت للتفكير في ريال مدريد".

وأتم "إذا كان لدي أسبوع راحة لفكرت في ريال مدريد، لكن الآن نركز على مباراة برايتون".

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