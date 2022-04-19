جوارديولا يرفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن هالاند

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الرد على أسئلة تتعلق بإيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وذلك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء.

فقد بدأ جوارديولا المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برايتون المؤجل من الدوري الإنجليزي برفض الحديث عن المهاجم النرويجي.

وقال بيب للصحفيين: "لدي قلق آخر في رأسي لأفكر فيما سيحدث في النادي الموسم المقبل".

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مساء الإثنين، قالت جريدة دايلي ميل الإنجليزية إن مهاجم دورتموند صار قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق جوارديولا.

وقالت دايلي ميل إن سيتي قد اتفق مع ممثلي هالاند وعلى رأسهم وكيله مينو رايولا، على عقد يتقاضى هالاند على إثره أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح صاحب الـ 21 عاما الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يفعل سيتي الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند والمقدر بـ 63 مليون جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، ليسدل الستار على الصفقة.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 85 مباراة سجل خلالها 82 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

بيب جوارديولا إرلينج هالاند مانشستر سيتي بروسيا دورتموند
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