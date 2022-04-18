تقرير: مدافع الرجاء ينهي مخاوف "الطاوسي" قبل مواجهة الأهلي

أنهى عبدالإله مدكور مدافع الرجاء مخاوف مديره الفني رشيد الطاوسي قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

ويستضيف الرجاء منافسه النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس

وبات مدكور بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية جاهزا لمواجهة النادي الأهلي، بعدما تعافى من الإصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة الذهاب.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية أثبتت أن إصابته لا تدعو للقلق، وسيكون جاهزا لمباراة الإياب أمام الأهلي في مركب محمد الخامس.

وسجل عمرو السولية وحسين الشحات هدفا الأهلي فيما أحرز محمد زيردة هدف الرجاء الوحيد في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الأهلي WE السلام.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الترجي ووفاق سطيف في نصف النهائي.