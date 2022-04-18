مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: تقرير كيروش لم يتحدث عن معاونيه من الأساس

نفى مصدر باتحاد الكرة المصري هجوم كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر على جهازه المعاون في تقريره المقدم لاتحاد الكرة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كيروش هاجم أعضاء في جهازه الفني في تقريره الأخير قبل الرحيل عن قيادة الفراعنة.

ولكن، قال مصدر باتحاد الكرة المصري، فضل عدم ذكر اسمه، لـ FilGoal.com: "ما ورد في تقرير كيروش، كان تقييما فنيا لبعض اللاعبين، وسرد لإيجابيات وسلبيات فترة قيادته للمنتخب".

وأضاف "كيروش أيضا أورد في تقريره احتياجات المنتخب في المستقبل، من حيث الوديات والاستعدادات وخلافه".

وشدد "لم يتطرق المدير الفني البرتغالي لأعضاء جهازه المعاون، سواء بالسلب أو بالإيجاب".

وانتهى عقد كيروش مع منتخب مصر بشكل رسمي عقب عدم التأهل لكأس العالم.(طالع التفاصيل)

قبل أن يعلن كيروش رحيله بشكل رسمي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.(طالع التفاصيل)

قاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة ما بين وديات وكأس العرب وتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا 2021.

وخلف كيروش في مهمة تدريب منتخب مصر، المدير الفني لبيراميدز إيهاب جلال.