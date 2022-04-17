تشكيل مازيمبي - ثلاثي هجومي لمواجهة بيراميدز
الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:22
كتب : FilGoal
أعلن فرانك دوماس مدرب مازيمبي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بيراميدز بعد قليل.
ويلعب مازيمبي مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل مازيمبي كالآتي
الحارس: سيادي باجيو
الدفاع: إيساما مبيكو - تاندي موابي - كيفين مونديكو - كاباسو تشونجو
الوسط: مارسيل نجيمبي - أميست لوزولو سيتا - كوفي كوامي
الهجوم: زيمانجا سوزي - آدم بوسو - جافتي كيتامبالا
وسيلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان في نصف النهائي.
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