تشكيل نهضة بركان - موزونجو والفحلي يواجهان المصري
الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:37
كتب : FilGoal
أعلن نهضة بركان المغربي تشكيله لمواجهة مضيفه المصري اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: حمزة حمياني
الدفاع: يوسوفو دايو - حمزة الموساوي - إسماعيل مقدم - عبد الكريم باعدي
وسط الملعب: حمزة الركراكي - العربي ناجي - مهدي أوبيلا
الهجوم: يوسف الفحلي - شرقي البحري - شادراك موزونجو
ويسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض الإياب في 24 إبريل الجاري.
وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.
والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد بيراميدز أو مازيمبي.
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