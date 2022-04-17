تشكيل المصري - جريندو ومرعي وحسن علي يواجهون بركان
الأحد، 17 أبريل 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
أعلن المصري تشكيله لمواجهة ضيفه نهضة بركان اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.
وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حامد - كريم العراقي
وسط الملعب: عمرو موسى - إلياس الجلاصي - فريد شوقي
الهجوم: حسن علي - عمرو مرعي - جريندو
البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - أحمد حمودي - محمد عنتر - ايزي ايميكا - أحمد شوشة - أسامة الجزار - مصطفى سلطان - أوستن أموتو
ويسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض الإياب في 24 إبريل الجاري.
والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد بيراميدز أو مازيمبي.
نرشح لكم
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز يواجه مازيمبي مباشر الكونفدرالية - المصري يتحدى نهضة بركان تشكيل نهضة بركان - موزونجو والفحلي يواجهان المصري تشكيل مازيمبي - ثلاثي هجومي لمواجهة بيراميدز تشكيل بيراميدز - الكرتي بجانب دونجا وتوريه في وسط الملعب لمواجهة مازيمبي الكونفدرالية - سيمبا يُغرق قراصنة أورلاندو بركلة جزاء مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال