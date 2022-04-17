تشكيل المصري - جريندو ومرعي وحسن علي يواجهون بركان

أعلن المصري تشكيله لمواجهة ضيفه نهضة بركان اليوم الأحد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 4.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حامد - كريم العراقي

وسط الملعب: عمرو موسى - إلياس الجلاصي - فريد شوقي

الهجوم: حسن علي - عمرو مرعي - جريندو

البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - أحمد حمودي - محمد عنتر - ايزي ايميكا - أحمد شوشة - أسامة الجزار - مصطفى سلطان - أوستن أموتو

ويسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض الإياب في 24 إبريل الجاري.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب نصف النهائي ضد بيراميدز أو مازيمبي.