الكونفدرالية - سيمبا يُغرق قراصنة أورلاندو بركلة جزاء

الأحد، 17 أبريل 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

سيمبا

فاز سيمبا التنزاني على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف على الملعب الوطني في دار السلام لحساب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.

وسجل شوماري كابومبي هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وكان سيمبا الأفضل في المباراة لكن لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى القراصنة، حتى سنحت له الفرصة من علامة الجزاء.

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول

وسيجري الإياب في جوهانسبرج يوم 24 إبريل الجاري.

والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب ذهاب نصف النهائي في ليبيا ضد الاتحاد أو الأهلي في 8 مايو.

ثم يستضيف الإياب في 15 مايو.

وأفضل نتيجة قارية لسيمبا كانت بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1993.

بينما أورلاندو فاز بدوري أبطال إفريقيا 1995 وبلغ نهائي الكونفدرالية في 2015.

سيمبا أورلاندو بايرتس الكونفدرالية
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 أبريل 2022.. تحديات مصرية في الكونفدرالية ونصف نهائي كأس إنجلترا مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مازيمبي إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين مؤتمر مازيمبي: نريد العودة بأفضل نتيجة ضد بيراميدز.. وتعيين جلال مدربا لمصر لن يغير الكثير مؤتمر المصري: نعرف خبرات نهضة بركان.. ونسعى لنتيجة إيجابية مؤتمر شديد قناوي: جماهير المصري ستمنحنا الحماس في مواجهة نهضة بركان مؤتمر مدرب نهضة بركان: مواجهة المصري نهائي مبكر لكأس الكونفدرالية
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - عودة الونش ورزاق سيسيه أمام الاتحاد.. وغياب عبد الشافي 4 دقيقة | الدوري المصري
توخيل: تفوقنا على تنظيم بالاس في الشوط الثاني 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس هولندا - أيندهوفن يقلب النتيجة على أياكس في دقيقتين ويفوز باللقب الأول منذ 10 سنوات 15 دقيقة | أوروبا
الكونفدرالية - سيمبا يُغرق قراصنة أورلاندو بركلة جزاء 21 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم 36 دقيقة | الدوري الإسباني
نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس في كأس الاتحاد 46 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل ساعة | الدوري المصري
الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟