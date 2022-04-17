الكونفدرالية - سيمبا يُغرق قراصنة أورلاندو بركلة جزاء
الأحد، 17 أبريل 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
فاز سيمبا التنزاني على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف على الملعب الوطني في دار السلام لحساب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.
وسجل شوماري كابومبي هدف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
وكان سيمبا الأفضل في المباراة لكن لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى القراصنة، حتى سنحت له الفرصة من علامة الجزاء.
وسيجري الإياب في جوهانسبرج يوم 24 إبريل الجاري.
والفائز في مجموع المواجهتين سيلعب ذهاب نصف النهائي في ليبيا ضد الاتحاد أو الأهلي في 8 مايو.
ثم يستضيف الإياب في 15 مايو.
وأفضل نتيجة قارية لسيمبا كانت بلوغ نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1993.
بينما أورلاندو فاز بدوري أبطال إفريقيا 1995 وبلغ نهائي الكونفدرالية في 2015.
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