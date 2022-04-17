تشكيل ريال مدريد - رباعي في الوسط أمام إشبيلية.. وبنزيمة يقود الهجوم

الأحد، 17 أبريل 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

بينما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - داني كاربخال

خط الوسط: فريدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية
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