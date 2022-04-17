رانجنيك: إذا لعبنا ضد ليفربول بهذا المستوى لن نعود من أنفيلد بأي نقطة

يؤمن رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه عليه ضرورة التحسن قبل مواجهة ليفربول لو أراد أن يحقق أي نتيجة إيجابية.

يونايتد انتصر على نوريتش سيتي بصعوبة بنتيجة 3-2 على ملعب أولد ترافورد قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "علينا التركيز على أدائنا. كانت النتيجة ضد نورويتش جيدة، وسترفع من ثقة الفريق".

وأضاف "لكن يجب أن نكون واقعيين، لو ظهرنا بهذا المستوى أمام ليفربول سيكون من المستحيل تقريبا الحصول على أي نقطة من المباراة".

وأكمل "بعد ذلك ستكون في انتظارنا مهمة أخرى صعبة ضد أرسنال ثم تشيلسي. علينا أن نلعب بشكل أفضل وأن نكون أكثر شراسة عندما تكون الكرة بحوزة الخصم. هذه كانت أكبر مشكلة وأكثر شيء لم أكن راضيا عنه ضد نورويتش".

وأتم "أعتقد أن الكل يدرك أهمية الأسبوع القادم، نحن مستمرون في السباق، ولكن، كما قلت، يجب أن يتحسن مستوانا".

تقدم كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد بشكل مبكر في الدقيقة السابعة بعد خطأ كبير من الدفاع استغله إلانجا الذي مرر الكرة لرونالدو ليضعها في الشباك.

وعاد رونالدو في الدقيقة الـ 32 ليسجل الهدف الثاني برأسية مستغلا ركنية نفذها أليكس تيليس.

وقلص دويل الفارق لنورويتش في الدقيقة الـ 46 من الشوط الاول برأسية بعد عرضية من بوكي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تبادل دويل الأدوار مع بوكي ليهديه هو تمريرة رائعة تلك المرة لينفرد بوكي ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الـ 52.

وفي الدقيقة الـ 76 وصل رونالدو سجل رونالدو هدفه الثالث في المباراة من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في الشباك.

وعاد مانشستر يونايتد للانتصارات بعد ثلاثة مباريات علىت التوالي لم يحقق خلالهم الانتصار في جميع البطولات

ارتفع رصيد مانشسر يونايتد للنقطة الـ 54 في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 20.

video:1