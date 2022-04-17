تقرير مغربي: الرجاء يستعد لشكوى حكم مباراته ضد الأهلي لـ كاف

كشف تقرير مغربي عن استعداد إدارة الرجاء لشكوى حكم مباراته ضد الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الكونغولي جان جاك ندالا.

وقال موقع البطولة المغربي: "المكتب المدير لنادي الرجاء الرياضي يستعد لمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احتجاجا على الأداء التحكيمي في مباراته أمام الأهلي المصري، مساء أمس السبت، برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل الموقع "وأضافت ذات المصادر أن المراسلة التي سيُقدّمها النادي الأخضر ستتضمّن كل الهفوات التحكيمية التي تخللّت المقابلة، إضافة إلى الدور الذي لعبه مخرج اللقاء في تمويه حكم المواجهة ضمن عملية ضربة الجزاء الخيالية التي أثمرت الهدف الأول".

وأتم "كما سيُصدر الرجاء الرياضي بلاغا نارياً بلهجة شديدة يُدين فيه المردود التحكيمي الذي عرفه اللقاء، والذي تضرّر منه أحد ممثليْ الكرة المغربية في المسابقة القارية الأغلى على صعيد الأندية في إفريقيا".

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)



































































































































































































وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء على فيسبوك قد وصفت حكام المباراة والفيديو، ومخرج المباراة محمد نصر، بـ "لاعبي المباراة".