الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة"

فاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

جاء فوز الأهلي بعدما تقدم في النتيجة بهدفين دون رد وأهدر الكثير من الفرص كادت تمنحه الانتصار بعدد أكبر من الأهداف.

ثنائية فوز الأهلي سجلها عمرو السولية وحسين الشحات، بينما جاء هدف الرجاء عن طريق محمد زريدا.

وأهدر الأهلي ركلة جزاء في الشوط الثاني عن طريق عمرو السولية، التي شهدت أيضا طرد مروان الهدهودي لاعب الرجاء.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.

وصف المباراة

بدأ الأهلي الهجوم مبكرا وضغط محمد شريف على أنس الزنيتي حارس الرجاء أثناء تسديد الكرة وكاد أن يقطعها منه.

واستمرت هجمات الأهلي وانطلق أيمن أشرف من الناحية اليسرى بعد تمريرة من عبد القادر، وأرسل مدافع الأهلي عرضية اصطدمت في دفاع الرجاء وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 8.

لكن الحكم أشار إلى توقف اللعب لحين مراجعة اللعبة في الفيديو لمعرفة هل هناك ركلة جزاء للأهلي أم لا.

وخرج الحكم لمشاهدة اللعبة قبل أن يعود ويحتسب ركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة يد إلياس حداد مدافع الرجاء.

وتقدم عمرو السولية لتسديد الكرة ووضعها على يمين الحارس أنس الزنيتي مسجلا هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 13.

واستمر ضغط الأهلي على الرجاء وانطلق بيرسي تاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية كاد أن يسجل بها الهدف الثاني لكن الحارس تصدى لها.

وفي لقطة ارتباك دفاعي للأهلي خسر ياسر إبراهيم الكرة أمام منطقة الجزاء لتصل إلى حميد أحداد الذي سدد كرة قوية أمسك بها الشناوي في فرصة خطيرة للرجاء.

لكن الأهلي حاول مجددا وانطلق تاو من الناحية اليسرى وأرسل مجددا عرضية ولكن أرضية مرت من محمد شريف ووصلت إلى حسين الشحات الذي قالبها بتسديدة سكنت شباك الرجاء مسجلا هدف الأحمر الثاني في الدقيقة 23.

وانتظر الحكم لمراجعة الهدف مجددا ليؤكد عليه ويشير إلى استكمال اللعب.

وحصل محسن متولي قائد الرجاء على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على الحكم في كرة ثابتة للفريق المغربي كان يطالب فهيا باحتساب ركلة جزاء.

واخترق أحمد عبد القادر من الناحية اليسرى وراوغ مدافع الرجاء مرتين ببراعة قبل أن يسدد كرة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية حمراء.

وأجرى رشيد الطاوسي المدير الفني للرجاء تبديل أول في الدقيقة 36 بخروج إلياس حداد الذيث تسبب في ركلة الجزاء ودفع بدلا منه بلاعب الوسط فابريس نجوما.

وواصل الأهلي الضغط على الرجاء وانطلق بيرسي تاو في مواجهة المرمى وسدد بالقدم اليمنى لكن الحارس أبعد الكرة وأنقذ فرصة إضافة الهدف الثالث للأحمر.

وحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء أثناء تأخره في تنفيذ ركلة ركنية.

ونفذ الشحات الركنية داخل منطقة الجزاء ليقابلها السولية بضربة رأسية قوية وقبل أن تذهب إلى الشباك أبعدها المدافع برأسه ليحرمه من الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع نجح الرجاء في تسجيل هدفه الأول عن طريق محمد زريدا بعد عرضية من الناحية اليمنى تابعها من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى موسيماني التبديل الأول للأهلي بنزول حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج الذي حصل على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول.

واستمرت المباراة في حالة هدوء إلى أن جاءت الدقيقة 60 بهجمة سريعة للأهلي عن طريق بيرسي تاو الذي انطلق نحو المرمى ومرر كرة بكعب القدم إلى محمد شريف.

وانطلق شريف نحو المرمى وسدد لكن الحارس تصدى للكرة ووصلت إلى الشحات الذي سدد في المرمى الخالي لكن مروان الهدهودي تصدى للكرة بيده.

ليحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي مع طرد مدافع الرجاء الذي منع الكرة بيده من الدخول للشباك.

وتقدم السولية لتسديد الركلة مرة أخرى ووضعها على يمين الحارس أنس الزنيتي الذي نجح هذه المرة في التصدي لركلة الجزاء ويبقى النتيجة كما هي.

وواصل الأهلي هجومه عقب ركلة الجزاء الضائعة ومرر حسين الشحات كرة إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة بالقدم اليمنى لكنها مرت جوار القائم.

وأجرى موسيماني التبديل الثاني بنزول أفشة بدلا من محمد شريف في الدقيقة 63.

وشارك أيضا وليد سليمان وطاهر محمد بدلا من حسين الشحات ومحمد عبد المنعم من أجل تنشيط الهجوم للأهلي.

وأهدر تاو فرصة إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 80 بعدما تلقى تمريرة من عبد القادر جعلته في مواجهة المرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة التعادل بعدما تصدى لانفراد مؤكد من أيوب شيبود.

وكاد طاهر أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة كرة تصدى لها الحارس واصطدمت في القائم.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.