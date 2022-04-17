مؤتمر موسيماني: لست ساحرا لأعالج إهدار الفرص السهلة..وثقوا في لاعبي الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه أهدر الكثير من الفرص السهلة أمام الرجاء المغربي التي كادت تزيد من نتيجة المباراة.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال متى نرى حسام حسن قائلا: "هل أنت جاد؟ هل المشكلة في مباراة الرجاء كانت في عدم مشاركة حسام حسن؟ وهل تضمن إذا شارك أنه سيسجل".

وأضاف "مباراة العودة ستكون صعبة جدا بالنسبة لنا وكان يجب أن نحسم النتيجة في ملعبنا ولم يحدث ذلك".

وأكد "إن شاء الله نفوز في المغرب وعندي يقين بذلك، أنا أثق في فريقي وسبق لنا وأن حققنا الفوز في المغرب".

وأشار "من الصعب الفوز في المغرب ولكن منذ أن أتيت إلى الأهلي ونحن نفوز هناك".

واستمر في تصريحاته "أهدرنا الكثير من الفرص كادت تمنحنا الانتصار بنتيجة كبيرة".

وكشف "سأتحدث مع اللاعبي في بعض الأمور عن المباراة ولكن لا أستطيع الكشف عنها للإعلام".

وشدد "يجب أن نساند هؤلاء اللاعبين ونثق فيهم قبل المباراة بدلا من أن يسألني أحد لماذا لم يشارك حسام حسن، فهو شارك من قبل ولم يسجل".

أنا لست ساحرا

وبسؤاله عن إهدار الفرص السهلة قال: "لست ساحرا ودوري كمدرب هو تعليم اللاعبين كيفية التحرك والتمرير وخلق المساحات والباقي لا أستطيع التحكم فيه".

وأوضح "أخرجت ديانج حتى لا أخاطر به ويتعرض للطرد بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول".

ورد أيضا على سؤاله عن محمد شريف الذي لم يسجل قائلا: "لذلك أخرجته ولم يستمر لوقت طويل في الملعب خلال المباراة".

وتحمل المسؤولية قائلا: "وأنا المسؤول عن الفريق سواء سجل الأهداف أو أهدرها، ولكن إذا أهدر اللاعبين الكثير من الفرص فماذا أفعل لهم؟".

وأردف "لدينا فرصتين في المغرب أولا أن نسجل وثانيا ألا نلتقى الأهداف وهذا أمر جيد".

وشرح "أيمن أشرف لعب بشكل جيد ولكن بالتأكيد لم يصل لمستوى معلول الذي إذا تواجد معنا لتغيرت الأمور".

وتعجب قائلا: "إذا كنت ساحرا سأعرف أن اللاعب سيهدر ركلة الجزاء ووقتها لن أجعله يسدد، لم أعرف أنه سيهدر ركلة الجزاء الثانية ومن المنطقي أن يسددها بعدما سجل الأولى".

وأتم تصريحاته "هل أنتم غير واثقين في أن الأهلي قادر على العودة من المغرب التأهل؟ عليكم الثقة في هذا الفريق".

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.