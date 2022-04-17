مؤتمر موسيماني: لست ساحرا لأعالج إهدار الفرص السهلة..وثقوا في لاعبي الأهلي

الأحد، 17 أبريل 2022 - 01:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الرجاء - موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه أهدر الكثير من الفرص السهلة أمام الرجاء المغربي التي كادت تزيد من نتيجة المباراة.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال متى نرى حسام حسن قائلا: "هل أنت جاد؟ هل المشكلة في مباراة الرجاء كانت في عدم مشاركة حسام حسن؟ وهل تضمن إذا شارك أنه سيسجل".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة"

وأضاف "مباراة العودة ستكون صعبة جدا بالنسبة لنا وكان يجب أن نحسم النتيجة في ملعبنا ولم يحدث ذلك".

وأكد "إن شاء الله نفوز في المغرب وعندي يقين بذلك، أنا أثق في فريقي وسبق لنا وأن حققنا الفوز في المغرب".

وأشار "من الصعب الفوز في المغرب ولكن منذ أن أتيت إلى الأهلي ونحن نفوز هناك".

واستمر في تصريحاته "أهدرنا الكثير من الفرص كادت تمنحنا الانتصار بنتيجة كبيرة".

وكشف "سأتحدث مع اللاعبي في بعض الأمور عن المباراة ولكن لا أستطيع الكشف عنها للإعلام".

وشدد "يجب أن نساند هؤلاء اللاعبين ونثق فيهم قبل المباراة بدلا من أن يسألني أحد لماذا لم يشارك حسام حسن، فهو شارك من قبل ولم يسجل".

أنا لست ساحرا

وبسؤاله عن إهدار الفرص السهلة قال: "لست ساحرا ودوري كمدرب هو تعليم اللاعبين كيفية التحرك والتمرير وخلق المساحات والباقي لا أستطيع التحكم فيه".

وأوضح "أخرجت ديانج حتى لا أخاطر به ويتعرض للطرد بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول".

ورد أيضا على سؤاله عن محمد شريف الذي لم يسجل قائلا: "لذلك أخرجته ولم يستمر لوقت طويل في الملعب خلال المباراة".

Image

وتحمل المسؤولية قائلا: "وأنا المسؤول عن الفريق سواء سجل الأهداف أو أهدرها، ولكن إذا أهدر اللاعبين الكثير من الفرص فماذا أفعل لهم؟".

وأردف "لدينا فرصتين في المغرب أولا أن نسجل وثانيا ألا نلتقى الأهداف وهذا أمر جيد".

وشرح "أيمن أشرف لعب بشكل جيد ولكن بالتأكيد لم يصل لمستوى معلول الذي إذا تواجد معنا لتغيرت الأمور".

وتعجب قائلا: "إذا كنت ساحرا سأعرف أن اللاعب سيهدر ركلة الجزاء ووقتها لن أجعله يسدد، لم أعرف أنه سيهدر ركلة الجزاء الثانية ومن المنطقي أن يسددها بعدما سجل الأولى".

Image

وأتم تصريحاته "هل أنتم غير واثقين في أن الأهلي قادر على العودة من المغرب التأهل؟ عليكم الثقة في هذا الفريق".

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.

الأهلي موسيماني دوري أبطال إفريقيا حسام حسن الرجاء
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء إعلان طاقم الحكام.. ماجيت نداي يدير مباراة العودة بين الأهلي والرجاء دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء مؤتمر مدرب الرجاء: ركلة الجزاء "غير الصحيحة" أربكتنا.. والطرد زاد الطين بلة الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب الحسم في الدار البيضاء.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية "غير مطمئنة" انتهت في إفريقيا - شباب بلوزداد (0) - (1) الوداد.. فوز صعب
أخر الأخبار
عضو اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول حقيقة استمرار إيهاب جلال مع بيراميدز 2 ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف موقف معلول من لقاء الإياب أمام الرجاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إعلان طاقم الحكام.. ماجيت نداي يدير مباراة العودة بين الأهلي والرجاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لست ساحرا لأعالج إهدار الفرص السهلة..وثقوا في لاعبي الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أليجري: دعونا ننظر لنصف الكوب الممتليء.. علينا أن نكون أفضل 2 ساعة | الدوري الإيطالي
كرة سلة - الزمالك يحقق رابع انتصاراته في بطولة إفريقيا على إسبوار فوكاش 2 ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - رغم النقص العددي.. الوداد يصعق بلوزداد ويعود من الجزائر بفوز ثمين 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: الأهلي قادر على حسم بطاقة التأهل من الدار البيضاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟