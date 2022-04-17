الشحات: الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه.. ونعد الجمهور باللقب

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فريقه قادر على التسجيل خارج ملعبه أمام أي خصم يلعب ضده في بطولة إفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الأهلي قادر على التسجيل خارج ملعبه وحدث ذلك في البطولة الماضية وقبل الماضية وأيضا نحقق الفوز خارج ملعبنا في الأدوار الإقصائية".

وأضاف "نلعب على الفوز دائما في كل المباريات وإن شاء الله نستطيع التسجيل أمام الرجاء في ملعبه".

وأتم تصريحاته "تحدثنا معا عن إهدار الفرص الكثيرة ولكن إن شاء الله نستطيع التسجيل في مباراة العودة ونعد الجمهور بحصد لقب البطولة".

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.