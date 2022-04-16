مؤتمر الشناوي: نرغب في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لـ إيهاب جلال

يرغب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية لإهدائه إلى إيهاب جلال قبل تدريبه لمنتخب مصر.

ويحل بطل الكونغو الديموقراطية ضيفا على بيراميدز غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساءً.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز جاهز للقاء وسيلعب لتحقيق الانتصار رغم قوة المنافس".

وتابع "مازيمبي فريق قوي لكننا نثق في أنفسنا ولدينا القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد تسهل علينا الأمور في مباراة الإياب".

وأكمل عن تعافيه من الإصابة قائلا: "أشعر بالراحة للعودة من جديد إلى الملاعب بعد غياب دام لعدة أشهر وأتمنى عدم تعرضه للإصابات مرة أخرى".

وأتم "أهنئ إيهاب جلال على اختياره لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، ونرغب كلاعبي بيراميدز في حصد لقب الكونفدرالية لإهدائه لجلال تقديرا لجهوده مع الفريق".

وكان جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قد تحدث إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين. (طالع التفاصيل)