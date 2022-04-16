إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين

كشف إيهاب جلال مدرب بيراميدز حاليا ومدرب منتخب مصر القادم عن إمكانية استمراره مع ناديه وفقا لسيره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة بيراميدز ضد مازيمبي الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي: "على أتم الاستعداد لإكمال المهمة مع بيراميدز في الكونفدرالية".

ورهن المدرب هذه المسألة بشرطين، أولهما بطبيعة الحال هو تأهل بيراميدز على حساب مازيمبي إلى نصف النهائي، ليصبح المتبقي في البطولة 3 مباريات، وهما مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

أما الشرط الثاني فهو موافقة اتحاد الكرة على استمراره مع بيراميدز إلى ذلك الوقت، بالنظر لأن أول عمل له مع منتخب مصر سيكون في توقف يونيو القادم.

وبالتالي لن يتعارض استمرار جلال إلى نهاية الكونفدرالية مع مهامه كمدير فني لمنتخب مصر، حيث أن الموعد المحدد لخوض نهائي الكونفدرالية هو التاسع والعشرين من مايو المقبل.

وسيمتد تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لمدة عامين.

وأعلن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال عدم وجود أي شرط جزائي في تعاقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

ويتولى جلال قيادة المنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم فسخ تعاقده بالتراضي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.