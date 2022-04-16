مؤتمر إيهاب جلال: أتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام مازيمبي

السبت، 16 أبريل 2022 - 23:47

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال - بيراميدز

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز على صعوبة مواجهة مازيمبي في ذهاب ربع النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بطل الكونغو الديموقراطية ضيفا على بيراميدز غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في العاشرة مساءً.

وكان جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قد تحدث إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين. (طالع التفاصيل)

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وقال جلال في المؤتمر الصحفي: "مازيمبي فريق قوي ومتميز ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وسنلعب لتحقيق الفوز وعدم استقبال أهداف في تلك المواجهة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة".

وأضاف "سنعمل على استغلال الفرص التي ستتاح لنا وسنعمل على ترجمتها لأهداف لأن في مثل هذه المباريات لا تتاح الفرص كثيرا، وبالفعل شاهدنا العديد من المباريات ونعلم جيدا كل عناصر القوة بصفوفه".

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وتابع "نتمنى الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في تلك المواجهة الهامة، في ظل قوة المنافس الذي سيلعب المباراة بشراسة كبيرة ومواجهته لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأتم "الفريق جاهز ولديه الرغبة، في تحقيق نتيجة إيجابية لاستكمال المشوار بالبطولة الإفريقية".

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