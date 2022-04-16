تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام الرجاء.. وأيمن يعوض معلول

يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى للأهلي أمام الرجاء المغربي، في ظل غياب علي معلول.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويغيب علي معلول عن المباراة بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي سبق المباراة.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ أحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد عبد القادر

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – محمود وحيد – أفشة – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.