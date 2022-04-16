خبر في الجول – آلام الضامة تهدد مشاركة علي معلول أمام الرجاء

السبت، 16 أبريل 2022 - 03:40

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي × صنداونز

أصبحت مشاركة علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي أمام الرجاء البيضاوي صعبة بعدما غاب عن مران الفريق الأخير قبيل اللقاء للإصابة.

واشتكى علي معلول من آلام في العضلة الضامة حسبما علم FilGloal.com، غاب على إثرها عن المران الأخير للفريق قبل مواجهة الرجاء.

ويعكف الجهاز الطبي لـ الأهلي حاليا على تشخيص الإصابة بشكل أدق، على أن يعلنوا تفاصيلها خلال ساعات.

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وأمام تلك المستجدات، فإن فرص الظهير التونسي في اللحاق بلقاء اليوم باتت صعبة.

قائمة الأهلي للمباراة، تضم محمود وحيد الظهير الأيسر البديل، وكذلك كريم فؤاد الذي يجيد اللعب في هذا المركز، ما قد يقرب أحدهما للمشاركة في حالة غياب معلول. (طالع قائمة الأهلي)

الأهلي يواجه الرجاء البيضاوي اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام.

وسيكون لقاء الإياب مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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