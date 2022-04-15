قائمة الأهلي – عودة وليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن أمام الرجاء

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

وليد سليمان لاعب الأهلي

عاد وليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن لقائمة الأهلي عقب شفائهم من الإصابة التي لحقت بهما وذلك استعدادا للقاء الرجاء.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء يوم السبت المقبل في ملعب WE السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان آخر ظهور لصلاح في شهر يناير الماضي في كأس الرابطة أمام الجونة.

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أما محمد هاني فكان أصيب في مواجهة المريخ خلال دور المجموعات.

فيما كان آخر ظهور لوليد سليمان ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمود متولي- أيمن أشرف- محمد هاني- كريم فؤاد- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- محمد محمود- وليد سليمان- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- لويس ميكيسوني- بيرسي تاو

في الهجوم: حسام حسن- صلاح محسن- محمد شريف

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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