شامبيونشيب - كتيبة روني تؤجل الصعود.. ديربي كاونتي يهزم فولام

سقط فولام في فخ ديربي كاونتي ليتأجل صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وصول منافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" إلى مراحلها الأخيرة.

وخسر فولام بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام ديربي كاونتي ضمن منافسات الأسبوع الـ42 من شامبيونشيب.

وتوقف رصيد فولام عند النقطة 83 في صدارة المسابقة بينما ديربي كاونتي ورغم الفوز لا يزال يتذيل جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

وصف المباراة

وافتتح فولام أول هداف المباراة عند الدقيقة 20 بأقدام فابيو كارفالو الذي سدد الكرة في الزاوية اليمنى من حارس ديربي كاونتي.

وكاد ألكسندر ميتروفيتش أن يضاعف النتيجة لـ فولهام عند الدقيقة 25 برأسية لكنها اعتلت العارضة.

وعادل لي بوكانان لاعب دربي كاونتي نتيجة المباراة بتسديدة قوية في منتصف المرمى بعد تمريرة لوك بلانج في الدقيقة 51 لتصبح النتيجة 1-1.

وسدد فابيو كارفالو كرة قوية في الدقيقة 60 من خارج منطقة لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن

وعاد كارفالو وسدد كرة خادعة من منتصف الملعب لكن اصطدمت بأحد مدافعي ديربي كاونتي في الدقيقة 66.

وحسمت النيران الصديقة المباراة بعد كرة من تونسن أديرابيايو داخل شباك فريقه فولام في الدقيقة 73 لتصبح النتيجة 2-1.

وهناك 15 ناديا يأتي خلف فولام لديهم الفرصة للمنافسة على تذاكر الصعود، سواء كانت مباشرة أو عبر التصفيات، وسيتم تصفيتهم وتقليصهم في كل جولة حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل نوتنجام فورست المركز الرابع برصيد (67 نقطة من 39 مباراة)، يليه لوتون تاون وشيفيلد (65 نقطة من 41 مباراة)، ثم بلاكبيرن روفرز (63 نقطة من 41 مباراة) وميدلسبره (62 نقطة من 40 مباراة).

ويأتي ميلوول في المركز التاسع برصيد (61 نقطة من 41 مباراة)، يليه كوفنتري سيتي وكوينز بارك رينجرز (59 نقطة من 41 مباراة)، ثم وست بروميتش ألبيون وبريستون نورث إند (57 نقطة من 41 مباراة).

ويحتل سوانزي سيتي المرتبة 14 برصيد (57 نقطة من 40 مباراة)، يليه ستوك سيتي (55 نقطة من 41 مباراة) وبلاكبول (53 نقطة من 40 مباراة).