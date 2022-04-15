مؤتمر أيمن أشرف: تأجيل لقاء الدوري ساعدنا للاستعداد لـ الرجاء

شدد أيمن أشرف مدافع الأهلي على جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه الرجاء المغربي مساء السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاعب سموحة السابق إلى أن تأجيل مباراة فريقه في الدوري المصري الممتاز ضد إيسترن كومباني أفاده من أجل الاستعداد للرجاء.

وقال أيمن أشرف في مؤتمر صحفي:"المواجهة صعبة ومهمة، هدفنا واحد هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة والتأهل لمواصلة مشوار البطولة".

وأضاف عن خوض الذهاب في القاهرة والإياب في المغرب "الأهلي جاهز للعب في أي مكان، ومن وجهة نظري لا توجد أفضلية في مكان إقامة مباراة العودة. لدينا خبرات وأهداف محددة سواء في مباراة الذهاب أو العودة ونبحث عن عدم استقبال أهداف وكذلك تسجيل أهداف لتحقيق التأهل".

وأردف "الرجاء قوي وصاحب اسم كبير في الوطن العربي، ونحن نكن لهم كل تقدير واحترام كفريق داخل الملعب وخارجه، ونتمنى أن تخرج مباراة الغد بروح رياضية تليق باسم ومكانة الناديين".

وواصل "تأجيل مباراة الدوري ساعد الفريق في أخذ قسط من الراحة والاستعداد على النحو الأمثل لمواجهة الغد، والجميع مستعد ومتحمس لهذه المباراة، ويسعى لتقديم عرض ونتيجة تسعد جماهير الأهلي التي تدعمه دائمًا".

ويحل الرجاء ضيفا على الأهلي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة beIN 3 المباراة.

ويستضيف الرجاء مباراة الإياب في 22 إبريل الجاري.