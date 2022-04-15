مؤتمر رانجنيك: محبط من أداء مانشستر يونايتد.. ولا أستطيع الحديث عن تين هاج

يشعر الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بالإحباط بسبب تذبذب أداء ونتائج فريقه خلال الفترة الماضية.

ويستعد مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع برصيد 51 نقطة لمواجهة نورويتش سيتي متذيل جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، السبت ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال رانجينك خلال المؤتمر الصحفي: "كنت أعتقد أننا سنكون قادرين على اللعب بشكل مستدام على مستوى أعلى ولأطول فترة ممكنة، لكننا عانينا من الغيابات والإصابات كثيرا، أنا محبط من ذلك".

وكشف مدرب مانشستر يونايتد عن غياب 5 عناصر من فريقه خلال مواجهة نوريتش للإصابة، ويغيب ثنائي وسط الملعب فريد وسكوت مكتوميناي ولوك شاو ورافائيل فاران وإدينسون كافاني.

وألمح رانجنيك إلى انتهاء موسم الظهير الأيسر لوكا شاو قائلا: "يحتاج من 4 إلى 5 أسابيع للتعافي من الإصابة".

وعلق رانجنيك على الأنباء المتعلقة بتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع المدرب الهولندي إريك تين هاج قائلا: "لا أعلم إذا ما كان هناك اتفاق تم من عدمه، تركيزي أيضا منصب على مواجهة نوريتش، جميعنا نعلم أنه مدرب جيد وقدم عمل مميز مع أياكس، لكني لا أستطيع التحدث في الوقت الحالي عن مدرب آخر".

وكان تين هاج قد رفض الرد على التقارير التي ربطته بالاتفاق مع مانشستر يونايتد على قيادة الفريق بالموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وذكرت منصة "ذا أثليتك" في وقت سابق عبر الصحفي ديفيد أورنستين، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شفهي مع تين هاج بالفعل.

وأوضح التقرير أن المدرب الهولندي سيوقّع على عقد لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد.

ولا يزال مانشستر يونايتد في حاجة إلى التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام قبل التعاقد مع تين هاج.

وشدد التقرير أن تين هاج لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس وبي إس في أيندهوفن يوم 17 أبريل المقبل.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.