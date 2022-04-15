تين هاج يرفض الرد على أسئلة مانشستر يونايتد

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

رفض إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس الهولندي الرد عن التقارير التي تربطه بقيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويستعد أياكس لمواجهة أيندهوفن في نهائي كأس هولندا يوم الأحد المقبل.

وارتبط اسم المدرب الهولندي بتدريب الشياطين الحمر بدءًا من الموسم المقبل.

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وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "نحن نقاتل بقوة من أجل أن نصل هنا، لا زال هناك لقبان ننافس للفوز بهما".

وأضاف "هذا ما في الأمر، نحاول الفوز بالألقاب، هذا ما نعيش لأجله، كل مباراة تكون مشحونة".

وأتم "لاعبو أياكس وكذلك المدرب يركزون، سأجيب على الأسئلة التي تخص أياكس، لدي ما يكفي لأفعله في نهائي الكأس".

ويتصدر أياكس ترتيب الدوري الهولندي قبل 5 جولات على النهاية وبفارق 4 نقاط عن أيندهوفن.

وذكرت منصة "ذا أثليتك" في وقت سابق عبر الصحفي ديفيد أورنستين، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شفهي مع تين هاج بالفعل.

وأوضح التقرير أن المدرب الهولندي سيوقّع على عقد لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد.

ولا يزال مانشستر يونايتد في حاجة إلى التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام قبل التعاقد مع تين هاج.

وشدد التقرير أن تين هاج لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس وبي إس في أيندهوفن يوم 17 أبريل المقبل.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

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